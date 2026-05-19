Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул в Дмитровском районе Подмосковья. Там загорелось складское помещение, сообщила пресс-служба главка МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано в селе Белый Раст. На место ЧП прибыли пожарные. Огонь тушат 48 человек и 17 единиц техники, в том числе 21 человек и 7 единиц техники от МЧС.

Ранее складируемые отделочные материалы загорелись на Амурской улице в Москве. По данным СМИ, площадь пожара составила 300 квадратных метров. В связи с пожаром движение транспорта было перекрыто в обе стороны по Северо-Восточной хорде.

Для ликвидации возгорания направили пожарный поезд. В нем находилось 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя.

Спустя время пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.