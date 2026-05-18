В Якутии мужчина напал с молотком на супружескую пару

Уголовное дело возбуждено в Якутии после нападения мужчины на супружескую пару с молотком в городе Нерюнгри. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"В ночь на 17 мая в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что на Чурапчинской улице в Нерюнгри происходит драка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 21-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина повредил автомашину, припаркованную во дворе. На замечания владельцев он отреагировал агрессивно и в результате возникшего конфликта нанес мужчине и женщине удары молотком", - говорится в сообщении.

Потерпевших доставили в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями, им оказывается необходимая помощь. Молоток изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).