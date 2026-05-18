Хозяин овчарки изрубил соседскую собаку садовым секачом в Химках

Владелец немецкой овчарки изрубил садовым секачом соседского сенбернара в подмосковных Химках. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил хозяин пострадавшего пса.

— Хозяин немецкой овчарки порубил садовым секачом спину и голову годовалому щенку во время схватки собак в подмосковных Химках, — пишет Mash со ссылкой на слова мужчины.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел 17 мая. Тогда мужчина проходил вместе с овчаркой около соседского дома. Собаки сцепились, после чего сенбернар получил секачом по спине и голове. Животному потребовалась помощь ветеринаров.

В начале апреля двое мужчин избили хаски на территории пункта металлоприема в Люберцах. Они сломали собаке череп. О ситуации узнали в Госдуме. Зампредседателя комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать мужчин.