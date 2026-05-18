Экс-адвоката осудили за кражу у доверителя 30 млн рублей

Мытищинский городской суд Подмосковья вынес приговор бывшему столичному адвокату, похитившему у своего клиента крупную сумму под видом взятки, сообщили в пресс-службе суда.

Судебная инстанция назначила четыре года лишения свободы в колонии общего режима бывшему члену Адвокатской палаты Москвы Сергею Кирееву, передает РИА «Новости».

Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение одного года.

По данным следствия, в 2024 году юрист начал представлять интересы предпринимателя, получив за свои услуги один миллион рублей. Позднее он взял у бизнесмена еще 30 млн рублей, якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов.

«В действительности Киреев не намеревался склонять каких-либо должностных лиц… к совершению действий в пользу предпринимателя и не намеревался передавать им полученные от последнего денежные средства», – рассказали в пресс-службе суда.

Таким образом, осужденный обратил похищенные деньги в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению.

В августе прошлого года Тверской суд Москвы приговорил двух других адвокатов к четырем годам колонии за вымогательство 30 млн рублей у клиента.