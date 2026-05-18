В Брянске спустя 116 дней нашли второго утонувшего мальчика

В пятницу, 15 мая, на 116‑й день после того, как два мальчика провалились под лёд на Десне, поисковая группа отряда «ЛизаАлерт» проводила траление дна реки. И в момент, когда тело второго ребёнка поднялось со дна, его заметили наблюдатели, на борту лодки которых находились отец мальчика и местный житель.

© «Новости Брянска»

Трагедия случилась ещё 20 января, когда двое детей провалились под лёд в Московском микрорайоне Брянска. Поиск шёл в тяжелейших условиях: сначала на льду, который трещал под ногами и таял от каждого шага, потом в полыньях, а когда начался ледоход - с лодок и с берега. Причём технология постоянно менялась, потому что река была живой и непредсказуемой, а многометровые слои шуги не давали увидеть ничего даже самым мощным камерам.

Практически сразу на помощь брянским добровольцам прибыли специалисты водного направления «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга во главе со Светланой Соловьевой, которая на время поиска фактически переехала в Брянск и каждый день, не жалея сил, координировала работу на воде. Рядом с ней трудилась Анастасия, её коллега и соратница, и вместе они не только организовывали поиск, но и учили брянских добровольцев специфике водного направления.

Сотни людей выходили на лёд в мороз и ветер, бурили тысячи лунок вручную и мотобурами, опускали камеры в чёрную ледяную воду, смотрели на мониторы часами, надеясь увидеть хоть что-то. И каждый день возвращались, потому что невозможно было остаться в стороне, зная, что где-то там, под толщей льда и воды, ждут своей участи дети.

Рыбаки, местные жители, добровольцы из других регионов, сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета, предприниматели, которые помогали топливом и снаряжением - все они стали частью этого общего дела. И 8 февраля, на 19‑е сутки, при визуальном осмотре подлёдного пространства камерой добровольцы нашли первого мальчика.

Поиск второго ребёнка продолжился, и когда лёд сошёл, начался новый этап. Акваторию обследовали с лодок при помощи эхолотов и подводной техники, пешие группы ежедневно проходили десятки километров береговой линии, а экипажи снова и снова пересекали реку, потому что течение и уровень воды постоянно менялись, и нужно было проверять каждый участок по нескольку раз.

За 116 дней поисков добровольцы и сотрудники служб проделали колоссальную работу: обследовали камерой почти 48 тысяч квадратных километров, сделали более 111 тысяч лунок, прошли с эхолотом почти 38 миллионов квадратных метров, проплыли на лодках более 3,4 тысячи километров - расстояние от Брянска до Новосибирска, и совершили 53 водолазных погружения. Всего от отряда «ЛизаАлерт» в поиске приняли участие 543 человека.

15 мая, когда поисковая группа проводила траление дна с лодок, тело второго мальчика поднялось со дна и было замечено наблюдателями, на борту лодки которых находились отец ребёнка и местный житель. К месту обнаружения немедленно прибыл катер ГИМС, инспекторами которого тело было транспортировано на берег.

Поиски завершились, но для семьи погибших детей и для всех, кто участвовал в этой многомесячной эпопее, боль не утихнет никогда. Теперь главное помнить, что лёд смертельно опасен, каким бы прочным он ни казался, и поговорить со своими детьми, пока одна секунда не разделила их жизнь на «до» и «после».