Защита обжаловала признание невыполненными контрактов компании Чемезовой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Сторона защиты подала кассационную жалобу на решение суда о признании невыполненными контрактов компании ООО "Новый мир", принадлежащей экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой, на обустройство туристического объекта. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Яшин.

"[Жалобу подали], сегодня в карточке [дела] увидите. [Рассматривать будет] 17-й апелляционный суд в Перми", - сообщил он.

Ранее арбитражные суды Свердловской области и Уральского округа отказали истцам в признании выполненными контрактов на обустройство пляжа на озере Таватуй. Туристический объект фигурирует в уголовном деле в отношении Чемезовой о мошенничестве с субсидиями, выделенными на выполнение работ.