В Петербурге мошенника приговорили к шести годам за кражу более 15 млн рублей

Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил Алексею Молчанову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Молчанова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов), ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее Молчанов вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения имущества путем обмана. В роли курьера с 28 января по 6 февраля 2025 года он получил от шести потерпевших, введенных в заблуждение, деньги на общую сумму 15 млн 226 тыс. рублей. Часть средств он переводил в криптовалюту, а часть использовал сам.

Молчанов вину признал, дополнив, что не знает, сколько всего сообщники похитили у потерпевших без его участия. Активно способствовал раскрытию и расследованию своих преступлений.