Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило гибель россиянки от утопления

Генеральное консульство России в таиландской провинции Пхукет подтвердило информацию о гибели россиянки в результате утопления в море.

"Смерть россиянки 1982 года рождения, утонувшей на пляже Най Янг, подтверждаем, - сказал корреспонденту ТАСС генконсул РФ в островной провинции Егор Иванов. - Родственники погибшей уведомлены. Генеральное консульство оказывает необходимое содействие".

По данным газеты The Phuket News, местные жители 17 мая вызвали спасателей, когда заметили тонущую женщину в прибрежной зоне. Гражданку РФ вытащили на берег без сознания. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, после чего ее доставили в больницу, где она умерла.

С наступлением сезона дождей, который длится в Таиланде с мая по октябрь включительно, на Пхукете под воздействием ветра в море образуются высокие волны, которые опасны для купающихся. Нередко людей в море затягивает отбойное течение.

Местные спасатели рекомендуют туристам следовать всем требованиям по обеспечению безопасности на воде, в том числе не игнорировать на пляже красные флаги, запрещающие заходить в воду.