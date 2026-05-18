В Москве трое похитили 2 млн рублей на парковке у мужчины при покупке криптовалюты

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые похитили 2 млн рублей у мужчины на парковке у дома в Москве при попытке обменять криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Оперативники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы и при содействии коллег из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых в разбойном нападении", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в полицию с заявлением обратился сотрудник одной из компаний, занимающихся покупкой и продажей цифровых финансовых активов. Молодой человек сообщил, что по договоренности с потенциальным продавцом криптовалюты прибыл на парковку у одного из домов на Коцюбинской улице для заключения сделки купли-продажи.

"Там к нему подошли трое мужчин, один из которых схватил потерпевшего за шею и, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, стал требовать передачи денег, которые заявитель принес с целью покупки криптовалюты. После того, как второй злоумышленник забрал сумку с денежными средствами, нападавшие скрылись. Общий ущерб составил около 2 миллионов рублей", - добавили в главке.

В кратчайшие сроки сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 43-летний и 22-летний жители кавказских регионов.

"В номере отеля, который снимал один из подозреваемых, была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. Также у одного из злоумышленников был изъят пневматический пистолет, который в дальнейшем был направлен для производства экспертизы", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные арестованы.