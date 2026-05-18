ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

Украинские спецслужбы обманом вербуют россиян через чаты и группы знакомств в мессенджере Telegram. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, в группах девушки под невинным предлогом просили молодых людей переслать им координаты местонахождения школ, торговых центров или адресов проживания. После с ними связывался уже якобы сотрудник российских спецслужб, заявляющий, что знает о переданных девушкам координатах, которые могут быть использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов. Позже введенных в заблуждение склоняли к диверсиям, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности.

В ФСБ отметили, что за один только март текущего года были задержаны 37 россиян, которые попались на описанную схему и совершили поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества.