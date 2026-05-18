В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области, мужчину в крайне тяжелом состоянии транспортируют в больницу. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Мирный житель подорвался на взрывном устройстве. Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Бригада скорой транспортирует мужчину с травматической ампутацией ног и ожогом лица в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.