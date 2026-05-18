В Петербурге ликвидировали узел связи украинских кол-центров

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о ликвидации в Санкт-Петербурге узла связи украинских кол-центров.

По её словам, в работе данного узла связи участвовали двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет.

«В феврале 2026 года фигуранты в составе организованной группы под руководством кураторов, управлявших их действиями посредством мессенджера Telegram, осуществляли администрирование абонентских терминалов пропуска трафика, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан России», — сказала Петренко.

Отмечается, что злоумышленники в Петербурге и Ленинградской области каждую неделю меняли арендованные квартиры для сохранения конспирации. Блокировка работы этого узла способствовала прекращению ежедневного прохождения 9 тыс. звонков от мошеннических кол-центров.

Ранее в МИД России назвали чиновников на Украине кураторами мошеннических кол-центров.