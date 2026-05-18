В Киеве женщина открыла стрельбу во дворе дома

Женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома в Киеве, в результате ранен мужчина. Об этом сообщила полиция украинской столицы.

По данным, опубликованным на сайте ведомства, 27-летний мужчина сделал замечание из-за громкого поведения компании, отдыхавшей возле его дома. Одна из женщин достала пистолет и совершила несколько выстрелов в сторону потерпевшего, а затем скрылась. Мужчина госпитализирован с ранениями живота и руки.

Полицейские уже задержали стрелявшую, ею оказалась местная жительница 43 лет. Во время обыска у женщины изъяли пистолет и патроны, ей грозит до семи лет лишения свободы.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признал, что в стране растет число преступлений, "связанных с оружием", и их будет становиться больше. 23 апреля глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что с 2022 года у украинцев изъяли почти 20 тыс. единиц нелегального оружия.