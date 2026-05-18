В Астрахани раскрыт крупный канал поставок наркотиков

Силовики пресекли межрегиональный канал поставок наркотиков в Астраханской области. Подробности рассказали в пресс-службе ФСБ.

Уточняется, что задержаны житель Ставрополя и гражданин одной из стран Центральной Азии. Оба причастны к организации межрегионального канала поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты уже дали признательные показания. Их заключили под стражу.

