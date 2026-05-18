В результате стрельбы в Турции погибли пять человек

В городе Мерсин на юго-востоке Турции мужчина открыл огонь по людям в ресторане и ещё в нескольких местах. В результате стрельбы погибли пять человек, ещё восемь пострадали.

Об этом сообщает Yeni Şafak.

По данным издания, напавший также застрелил свою бывшую жену, а после стрельбы в ресторане убил ещё водителя грузовика и молодого человека, который в тот момент пас скот.

Местная полиция начала операцию по задержанию мужчины, в ходе которой используются вертолёты.

14 апреля в районе Сиверек города Шанлыурфа подросток открыл беспорядочный огонь в школе. Пострадали 16 человек.

На следующий день стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш. В результате инцидента погибли девять человек.