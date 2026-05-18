Защита подала кассационную жалобу на приговор лидерам "Общины Виссариона"

Защита руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" (организация "Община Виссариона" юридически ликвидирована) Сергея Торопа и его сподвижников - Владимира Ведерникова и Вадима Редькина - подала кассационную жалобу на их приговор. Об этом ТАСС сообщил представитель стороны защиты адвокат Сергей Кречетов.

"Подали кассационную жалобу в связи с несогласием с приговором и апелляционным определением. На наш взгляд, имеются нарушения, в том числе непроведение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с новыми правилами", - сказал ТАСС Кречетов.

Ранее суд в Новосибирске приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам лишения свободы, Редькина - к 11 годам. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей. В декабре 2025 года Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор руководителям религиозного движения в части сроков.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении граждан, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие.