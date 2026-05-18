В Кривом Роге на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура

Инфраструктура и предприятие получили повреждения после взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

"Повреждены предприятие и инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава региональной администрации Александр Ганжа также сообщил, что в Днепровском районе области горит склад с пиротехнической продукцией. В ночь на 18 мая сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске.