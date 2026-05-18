На Пхукете расследуют гибель россиянки

На популярном тайском курорте произошла трагедия с туристкой из РФ. Женщина погибла во время купания, ее тело было доставлено в медицинское учреждение. Об этом со ссылкой на данные местной полиции информирует Phuket News.

Сигнал о тонущем человеке поступил от очевидцев. 43-летнюю россиянку заметил в воде местный житель и помог вытащить ее на берег еще до прибытия официальных экстренных служб.

Спасатели попытались оказать пострадавшей экстренную помощь прямо на пляже, после чего доставили в госпиталь Таланга.

Однако медики оказались бессильны и констатировали смерть.Тело направлено в больницу Vachira Phuket для проведения необходимых формальных процедур.

Власти королевства заверили, что уведомят российское посольство, иммиграционное бюро и пограничную полицию согласно установленному регламенту.