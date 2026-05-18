Аферисты выманили у подростка в Москве более 16 млн рублей

В столице задержали двух женщин-курьеров, которые обманным путем заставили юношу отдать семейные сбережения и драгоценности под предлогом взлома аккаунта на «Госуслугах», сообщили в ГУ МВД по городу.

Злоумышленники лишили 17-летнего юношу имущества на сумму свыше 16 млн рублей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Неизвестные по телефону убедили 17-летнего москвича сообщить код из СМС от имени службы домофона, поверить во взлом «Госуслуг» и финансирование запрещенной деятельности, передать для декларации все семейное имущество», – пояснили там.

Пострадавший отдал аферистам наличные деньги и ювелирные украшения из квартиры в Языковском переулке. Кроме того, он передал дорогие наручные часы стоимостью более 6 млн рублей, взятые из квартиры отца во 2-м Тружениковом переулке.

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю приезжую, забиравшую ценности, и 21-летнюю жительницу Долгопрудного. Последняя сдала похищенное в ломбард, перевела средства в криптовалюту и отправила кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В начале апреля мошенники заставили столичного подростка отдать курьеру деньги и золото. В том же месяце 19-летняя москвичка отдала аферистам наличные и ювелирные украшения на 17 млн рублей.