Мошенники объявляют сбережения россиян «резервным фондом РФ»

Мошенники снова сменили тактику и начали убеждать россиян, что их личные сбережения на самом деле являются государственными. Аферисты выстраивают многоуровневую схему с участием лжесиловиков, чтобы заставить человека снять всё до копейки, сообщает ТАСС.

Сначала жертве в мессенджере приходит сообщение об утечке данных. Затем в беседу вступает якобы сотрудник спецслужб, который пугает попытками оформить перевод на террористов от имени собеседника. Финальный этап — звонок «следователя» или «начальника службы безопасности Центробанка», который и оглашает главную легенду: все накопления являются частью резервного фонда РФ и подлежат изъятию для проверки.

Жулики требуют обналичить деньги и передать их курьеру, подробно инструктируя жертву, как вести себя в банке. В МВД напоминают, что государство не проводит подобных финансовых ревизий через мессенджеры, и призывают немедленно прекращать любые сомнительные разговоры.