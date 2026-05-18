Пауэрбанк загорелся в японском поезде, пострадал пассажир

В Токио в вагоне поезда загорелся портативный аккумулятор, в результате чего пострадал один пассажир. Об этом сообщает оператор Tokyu Railways.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл на станции Хатанодай в районе Синагава в 07:28 по местному времени. По данным компании, пауэрбанк загорелся в сумке пассажира в остановившемся составе, после чего в вагоне возникло задымление.

Пострадавший получил лёгкие травмы, а движение по линии Икэгами было временно приостановлено примерно на три часа.

Специалисты отмечают, что устройства на основе литий-ионных аккумуляторов при определённых условиях могут представлять пожарную опасность, особенно при перегреве или механических повреждениях.

В ряде стран транспортные компании усиливают требования к перевозке портативных аккумуляторов, включая рекомендации по их хранению в ручной клади и запрет на использование повреждённых или перегревающихся устройств во время поездки.