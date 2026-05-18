Землетрясение в Китае: более 7 тысяч человек эвакуированы

В Гуанси-Чжуанском автономном районе ликвидируют последствия серьезного сейсмического события. Подземный толчок привел к разрушениям и потребовал массового перемещения граждан. О масштабах происшествия информирует местное издание Nanfang ribao.Согласно данным властей, из опасной зоны вывезено свыше семи тысяч человек.

Серьезные повреждения зафиксированы как минимум в 13 жилых домах, четверо пострадавших доставлены в стационары. Судьба еще трех человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. Сейсмологическое управление КНР ввело в действие третий уровень реагирования.Эпицентр ночного землетрясения располагался на территории района Люнань в городском округе Лючжоу.

Очаг залегал на критически малой глубине — всего 8 километров, что усилило разрушительный эффект. Отметим, что в Лючжоу постоянно проживают более 4 миллионов человек.