Два человека погибли под Владивостоком в результате пожара

В Пожарском районе произошло смертельное возгорание. В двухквартирном частном доме пламя охватило значительную площадь, лишив жизни двух человек. Об этом проинформировала пресс-служба краевого главка МЧС.Сообщение о пожаре поступило ранним утром.

К моменту прибытия огнеборцев строение было охвачено огнем. В ходе тушения внутри помещений были обнаружены тела мужчины и женщины, их личности сейчас устанавливаются. Площадь пожара составила около 85 квадратных метров.

В настоящее время подразделения ликвидировали открытое горение. Причины и все обстоятельства трагического инцидента выясняются. На месте работают дознаватели государственного пожарного надзора.