Во Франции заявили о 10 новых жертвах Эпштейна

В прокуратуру Парижа по делу осужденного за преступления сексуального характера американского финансиста Джеффри Эпштейна обратились около 10 новых предполагаемых жертв. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила прокурор Парижа Лора Беккуо RTL.

— Около 10 новых жертв обратились в полицию, — сообщила парижский прокурор в эфире.

Во Франции продолжается расследование по делу о торговле людьми для выявления возможных посредников и сообщников Эпштейна на территории страны. Никто из предположительно причастных к делу лиц на данном этапе не был допрошен. Следователи продолжают проверку материалов дела и анализируют более 1,5 миллиона файлов из архивов Эпштейна.

До этого стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня, его запишут на видео.

Федеральный суд США раскрыл содержание предсмертной записки, которая якобы была написана известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.