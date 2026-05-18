В Одессе и Днепре раздались мощные взрывы и произошли пожары

В Одессе и Днепре прогремели сильные взрывы, а затем начались пожары. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По имеющимся сведениям, Одессу атаковали не менее 40 беспилотников "Герань".

© Газета.Ru

В порту раздалось большое количество взрывов и были видны многочисленные вспышки. Затем начался сильный пожар. Беспилотники поразили военные и инфраструктурные объекты. В Днепре после полуночи были слышны звуки пролета дронов, раздались взрывы, а затем в одном из районов города произошли повторные детонации.

По предварительным данным, применялись свыше 10 баллистических ракет "Искандер-М" и четыре крылатые ракеты "Искандер-К". Ударам, вероятно, подверглись военные объекты. Мощные взрывы раздались также в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и Ровно. 16 мая сообщалось, что по порту Одессы и производственным точкам в Харькове были нанесены сильные удары.