На Сахалине подросток ранил отчима и оказался в СИЗО

В Тымовском районе Сахалинской области 16-летний подросток ударил отчима ножом и был помещен в следственный изолятор. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», однако местные жители утверждают, что он действовал в рамках самообороны, не выдержав многолетних побоев и унижений со стороны сожителя матери. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил Telegram-канал «Эхо Сахалина».

По словам соседей, подросток живет с матерью и ее мужчиной с двух лет. Взрослые злоупотребляют алкоголем, регулярно ссорятся, а парень систематически подвергался физическому и моральному насилию. Ему запрещали стирать вещи, заряжать телефон, однажды после очередного избиения он сломал руку. Мать уговаривала его не обращаться в полицию, обещая, что все изменится. Пару лет назад подростка помещали в центр помощи, но затем он вернулся обратно.

На этот раз конфликт зашел слишком далеко — юноша нанес отчиму ножевое ранение. Мужчина госпитализирован, а подросток оказался в СИЗО.

— Психика мальчика не выдержала очередного унижения и избиения со стороны отчима. Парень защищался, — рассказали жители района в беседе с каналом.

В СУ СК РФ по Сахалинской области подтвердили, что по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

