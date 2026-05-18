Подземный толчок зафиксирован в 334 км от крупного города

В юго-восточной части островного государства Папуа-Новая Гвинея произошли подземные толчки средней силы. Эпицентр сейсмического события находился на значительном удалении от крупных населенных пунктов, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

© Московский Комсомолец

По расчетам специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров. Эпицентр располагался в 334 километрах к северу от столицы страны — города Порт-Морсби, где проживает около 283 тысяч человек.Благодаря большой глубине и удаленности от берега угроза цунами не объявлялась.

На данный момент сведений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Сейсмологическая обстановка в регионе продолжает оставаться на контроле, местные власти и экстренные службы мониторят ситуацию.