Женщина в Британии помогла наркобарону убить бывшего мужа кислотой

Суд Великобритании признал виновной 35-летнюю Пэрис Уилсон, которая помогла наркоторговцу организовать расправу над ее бывшим мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление произошло в феврале 2025 года. Двое злоумышленников проникли в дом 38-летнего Дэнни Кахалайна в Плимуте, когда он спал, и плеснули в него серной кислотой. Мужчина потерял глаз, получил обширные ожоги и спустя десять недель лечения скончался в больнице от тромбоэмболии легочной артерии, вызванной травмами.

Мотивом нападения стал долг Кахалайна перед наркоторговцем по прозвищу Фрост в размере 120 тысяч фунтов стерлингов. Фрост связался с Уилсон, которая согласилась помочь организовать нападение за денежное вознаграждение и оплату отпуска в Турции. За месяц до рокового нападения киллеры уже пытались похитить мужчину, когда он отвозил дочь к Уилсон.

Уилсон не отрицала факта сговора, но заявляла, что не предполагала летального исхода. Присяжные признали ее виновной в непредумышленном убийстве. Главарь преступной группы Райан Кеннеди объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в Дубае. Дата вынесения приговора пока не назначена, говорится в сообщении.

