На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 6,5 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает в Telegram-канале местная группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В посте отмечается, что пик извержения вулкана ожидается в ближайшие три дня. В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки.

Местное агентство передало, что в 12 км от Безымянного - на Ключевской сопке - сейсмичность тоже выше нормы. Кроме того, вулканы Шивелуч и Крашенинников по-прежнему сохраняют высокую активность.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира. Он находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.