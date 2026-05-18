В Гоме зафиксирован первый случай лихорадки Эбола

В контролируемом повстанцами городе Гома на востоке Демократической Республики Конго зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола. Об этом сообщает издание Actualité со ссылкой на коалицию повстанческих группировок "Движение 23 марта" (М23) и "Альянс реки Конго" (AFC).

По информации издания, коалиция AFC-М23 подтвердила, что заболевший был изолирован, и в настоящее время медицинские работники занимаются выявлением всех лиц, которые могли контактировать с ним. Это важный шаг для предотвращения возможной вспышки заболевания в регионе, который уже страдает от предыдущих эпидемий.

В ответ на возникшую угрозу повстанцы создали оперативную группу, которая будет заниматься реагированием на ситуацию с Эболой. Это решение направлено на минимизацию рисков и защиту населения от распространения вируса.

Ранее радиостанция Okapi сообщила о том, что более 80 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола в провинции Итури, расположенной на северо-востоке страны. Данная информация подчеркивает серьезность ситуации в регионе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала текущую эпидемиологическую обстановку в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Это заявление подтверждает необходимость срочных мер по контролю за распространением вируса и защиты здоровья населения.