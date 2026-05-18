Сильное землетрясение произошло в китайском Гуанси

В Китае в автономном районе Гуанси зафиксировано землетрясение магнитудой 5, следует из данных мониторингового ресурса Earthquakelist, на которые ссылается aif.ru. Эпицентр располагался недалеко от города Лючжоу.

Подземные толчки были зарегистрированы в 24 километрах от Лючжоу в 16:21 по UTC (19:21 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

По данным мониторинга, сейсмическая активность ощущалась в нескольких населённых пунктах региона, включая Лючжоу, а также города Гуйлинь и Няньнин, а также Пумяо. Сообщается о пяти случаях, когда жители почувствовали толчки.

Информации о погибших, пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе. Подобные землетрясения в зоне Гуанси обычно фиксируются как умеренные по силе, однако специалисты традиционно проверяют вероятность афтершоков и уточняют параметры очага в течение первых часов после события.