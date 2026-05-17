Двое полицейских погибли во время перестрелки с вооруженным мужчиной

В результате перестрелки с вооруженным подозреваемым в районе Чорлу провинции Текирдаг в центральной части Турции погибли два полицейских, сообщает издание Hürriyet.

В сообщении уточняется, что в бизнес-центре в микрорайоне Решадие произошла вооруженная драка, и на место прибыли полицейские в гражданской одежде. Когда полицейские поднялись в здание, то подозреваемый открыл по ним огонь.

В результате инцидента погибли полицейские Эмрах Коч и Эркан Тютюнчулар, сообщает издание. К месту инцидента были направлены бригады медиков и дополнительные силы полиции, нападавшего задержали, он получил ранения и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли губернатор провинции, глава администрации, начальник областной полиции и главный прокурор, ведется расследование обстоятельств инцидента.