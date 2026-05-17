Тело подростка обнаружили в озере в регионе РФ

Из озера Малибу в Володарске Нижегородской области извлекли тело 13-летнего мальчика, сообщает пресс-служба МЧС региона.

В сообщении экстренного ведомства уточняется, что водолазы ПРПСО МЧС России извлекли из водоема тело 13-летнего мальчика. В региональном СК отметили, что по факту гибели подростка на водоеме проводится процессуальная проверка.

- При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что подросток пытался переплыть озеро, но скрылся под водой.