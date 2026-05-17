У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

У захватившего Большой императорский трон посетителя Эрмитажа нашли нож в обуви.

О находке в неожиданном месте сообщила пресс-служба петербургского музея в своем Telegram-канале.

«Нарушитель был задержан и доставлен в 78 отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой "нож-танто", который был спрятан в обуви. Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал», — отметили в пресс-центре.

Там добавили, что специалисты уже в первом приближении осмотрели тронное кресло и скамейки к нему, однако теперь предстоит более детально определить состояние экспоната.

Российский предприниматель захватил Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже и зачитал монолог. По словам очевидцев, в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.