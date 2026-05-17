Тела мужчины и женщины со следами насилия нашли в квартире в Бибиреве

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Корнейчука на северо-востоке Москвы.

Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по столице.

— 17 мая 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на ул. Корнейчука в Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка, — сказано в сообщении.

Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

