Пожар на Амурской улице в Москве ликвидировали на площади 300 квадратных метров.

Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.

Крупный пожар произошел около станции метро «Черкизовская». Там горели складируемые отделочные материалы на открытой площадке. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Также для тушения возгорания был направлен пожарный поезд. По факту произошедшего проводится проверка.