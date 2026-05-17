Пожар на Амурской улице в Москве ликвидировали
Пожар на Амурской улице в Москве ликвидировали на площади 300 квадратных метров.
Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
— Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.
Крупный пожар произошел около станции метро «Черкизовская». Там горели складируемые отделочные материалы на открытой площадке. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Также для тушения возгорания был направлен пожарный поезд. По факту произошедшего проводится проверка.