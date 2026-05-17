Раскрыты причины взрыва на российской заправке

Взрыв на АЗС в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава и использования небезопасного газового оборудования.

Причины чрезвычайного происшествия раскрыли в управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю, передает ТАСС.

«Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей», — уточнили в ведомстве.

Взрыв на заправке с последующим пожаром произошел в российском городе в субботу, 16 мая.

По последним данным, возгорание охватило территорию в тысячу квадратных метров. В результате пострадали шесть человек — один из них находится в тяжелом состоянии.