В Эрмитаже мужчина сел на трон, сказал речь и пригрозил силовикам ножами

Сотрудники Росгвардии и служба безопасности Эрмитажа задержали посетителя, севшего на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Об этом сообщает управление федеральной службы по Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня, 17 мая, около 14.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя. По данным росгвардейцев, он нарушал общественный порядок во время посещения Государственного Эрмитажа и «пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея».

«Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон»…Росгвардейцы совместно со службой безопасности Эрмитажа незамедлительно направились в музейный зал, где и задержали хулигана. При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — сказано в сообщении.

В итоге нарушителя доставили в 78 отдел полиции.

Телеграм-каналы сообщают, что на троне мужчина «зачитывал бумаги и говорил о взятках, кредитах и разорении».