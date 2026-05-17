Задержан директор сети АЗС, на одной из которой произошел взрыв в Пятигорске

Следователи задержали директора сети АЗС, на одной из заправок которой в Пятигорске 16 мая произошел взрыв газа с последующим возгоранием и пострадали шесть человек. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

"Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК России по Ставропольскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Пятигорске 16 мая. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Причиной, предположительно, стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставропольского края проводит проверку.