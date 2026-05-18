Севшего на императорский трон в Эрмитаже мужчину отправили на лечение

В Петербурге госпитализировали агрессивного мужчину, который проигнорировал ограждения и уселся на Большой императорский трон в Георгиевском зале музея, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Посетителя Эрмитажа направили в специализированное медицинское учреждение для обследования, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Причиной стало неадекватное поведение хулигана, решившего занять историческое кресло.

«В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», – пояснили в ведомстве.

Происшествие случилось 17 мая около 14.00 мск. Сотрудники службы безопасности незамедлительно вызвали Росгвардию. Наряд вневедомственной охраны задержал 45-летнего нарушителя, который оказывал сопротивление и вел себя агрессивно, после чего передал его полиции. Правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего нарушителя в Георгиевском зале музея. Ранее руководство Эрмитажа потребовало с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей.