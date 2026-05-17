В Германии полицейские застрелили сбежавшего тигра

Под Лейпцигом полицейские застрелили сбежавшего из клетки тигра. До этого хищник напал на 73-летнего мужчину, находившегося в вольере, и тяжело поранил его. Об этом сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в воскресенье, в саксонском местечке Дёльциг (входит в состав города Шкойдиц).

По данным полиции, хищник вырвался на свободу около 13:00. Он содержался в частном вольере, куда зашёл 73-летний мужчина — помощник дрессировщицы. Животное набросилось на него, поранило и сбежало.

Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Вооруженные полицейские выследили тигра в садово-дачном комплексе и ликвидировали его ради безопасности местных жителей.

О других сбежавших животных данных нет. Полиция планирует обследовать территорию с помощью дрона, чтобы «полностью исключить нахождение других хищников на воле».

Вольер принадлежит дрессировщице, в адрес которой ранее неоднократно выдвигались обвинения. Одно из прошлых уголовных дел против нее было закрыто после выплаты денежного штрафа.