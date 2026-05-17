Из-за пожара на востоке Москвы провис пролет Северо-Восточной хорды

Пожар на востоке Москвы спровоцировал провисание полотна на Северо-Восточной хорде. По всей видимости, на восстановление потребуется некоторое время.

Как стало известно «МК», около 15.30 загорелся склад лакокрасочных материалов на открытой площадке, расположенной на Амурской улице, в непосредственной близости от эстакады СВХ. Движение по магистрали было прервано в обе стороны.

В настоящее время ведется активное тушение пожара. Ситуацию осложняет тот факт, что рядом находится электроподстанция. Произошло провисание проводов ЛЭП, а также пролета СВХ.

В 2002 году похожая ситуация произошла в Лужниках – из-за возгорания торговых павильонов 2 августа просела часть Третьего транспортного кольца. Движение по ТТК было прервано на несколько недель.