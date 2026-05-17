Дайвер раскрыл жуткие детали гибели пяти туристов на Мальдивах

Погибшие на Мальдивах дайверы допустили ряд нарушений. Об этом пишет The Sun со ссылкой на бывшего военного водолаза, ветерана Национальных сил обороны Мальдивских островов Шафраза Наима. Материал перевел aif.ru.

По его словам, на Мальдивах разрешено погружаться на глубину до 30 метров, однако, пятеро итальянских дайверов решили изучить подводные пещеры, опустившись до 60 метров.

Кроме того, как отметил Наим, дайверы не имели необходимых разрешений для погружения. В том числе их не было и у яхты Duke of York, на которой итальянские туристы отправились 14 мая в море.

Бывший военный водолаз добавил, что пещера, где погибли дайверы, имеет множество туннелей, уходящих до 100 метров в глубину. Внутри — полная темнота, и в таких условиях даже самые опытные дайверы испытывают трудности.