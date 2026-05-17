Тела мужчины и женщины со следами насилия обнаружены в квартире в Бибирево

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти мужчины и женщины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по столице.

«17 мая 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на ул. Корнейчука в Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК продолжают осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.