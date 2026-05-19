Пропавшую мигрантку нашли убитой в московской квартире: спрятали в диван

Тело 33-летней гражданки Киргизии, которую родственники искали больше недели, обнаружили в квартире на Люблинской улице в Москве. Женщина была спрятана в бельевом ящике дивана, завернута в полиэтиленовые пакеты и обмотана скотчем.

Как стало известно «МК», страшная находка была сделана ночью 19 мая в одной из квартир многоэтажного дома. Погибшая — 33-летняя Айгерим. По предварительным данным, она жила в съемной двухкомнатной квартире вместе с двумя земляками. Близких отношений между жильцами не было.

Родственники начали искать Айгерим после того, как она перестала выходить на связь. Последний раз, женщину видели вечером 8 мая около 20 часов — в районе станции метро «Марьино», а примерно через час камеры зафиксировали, как она зашла в подъезд дома, где проживала. После этого ее больше никто не видел.

12 мая сестра пропавшей приезжала в квартиру. Дома находился один из жильцов — 31-летний гражданин Киргизии. Родственница визуально осмотрела помещение, но ничего подозрительного не обнаружила и уехала. Лишь 18 мая близкие снова приехали по адресу и во время более тщательного осмотра нашли тело — оно находилось внутри дивана в одной из комнат. По данным источника, у погибшей была резаная рана шеи, а также повреждения на кистях рук, которые могут свидетельствовать о попытке защититься.

На место вызвали полицию и следователей. Один из проживавших в квартире мужчин был задержан. Второй, 30-летний гражданин Киргизии, покинул жилье 11–12 мая. По предварительной информации, он мог уехать в Казахстан.

Из квартиры следователи изъяли три ножа, два из которых были в крови, а также постельные принадлежности, рулоны скотча, ножницы и полиэтилен, в который было завернуто тело.

Известно, что погибшая работала уборщицей в одной из больниц. Квартира, где произошло преступление, сдавалась в аренду.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели женщины.