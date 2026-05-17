Пожар в Москве, клубы черного дыма поднимаются над МСД
В Москве загорелась стройплощадка на улице Амурская. Большие клубы дыма поднимаются из-под эстакады МСД. О пожаре сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.
Информация о пожаре поступило в воскресенье, около 16:00.
«На Амурской улице произошло загорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.
На кадрах с места происшествия видно, что клубы черного дыма поднимаются с площадки под эстакадой.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по магистрали сейчас закрыто.
«Движение по Северо-Восточной хорде перекрыто в обе стороны», — сказано в сообщении.