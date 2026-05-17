В Москве загорелась стройплощадка на улице Амурская. Большие клубы дыма поднимаются из-под эстакады МСД. О пожаре сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о пожаре поступило в воскресенье, около 16:00.

«На Амурской улице произошло загорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что клубы черного дыма поднимаются с площадки под эстакадой.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по магистрали сейчас закрыто.