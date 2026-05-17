Дипломаты отреагировали на задержание россиянина в Турции

Гражданин РФ, как сообщили агентству РИА Новости в российском генконсульстве, задержан после конфликта в Турции. Сейчас россиянин находится в пенитенциарном учреждении Антальи.

В российской дипмиссии подтвердили, что гражданин РФ был задержан правоохранительными органами Турции по заявлению местного жителя в результате произошедшего между ними конфликта.

Сейчас россиянин, как уточняется, содержится в пенитенциарном учреждении Антальи. При содействии российских дипломатов организована консультация с турецким адвокатом. Российское генконсульство находится в контакте с женой задержанного россиянина и турецкой стороной по данному инциденту. Дипломаты готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся у них полномочий.

Накануне распространилась информация, согласно которой в Турции задержали российского туриста после ссоры с местным жителем на дискотеке в отеле.