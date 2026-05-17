Появились подробности о гибели растерзанного 5-метровой акулой футболиста

У берегов Австралии произошло очередное нападение большой белой акулы на отдыхающих, погиб один человек. Об этом пишет британская газета The Sun.

Инцидент произошел в субботу, 16 мая, возле австралийского острова Роттнест. Группа мужчин купалась в море, когда на них внезапно накинулась огромная хищная рыба.

По словам очевидцев, пятиметровая акула атаковала резко, схватила жертву за голень, затем укусила еще несколько раз.

Друзья пострадавшего отбили мужчину, вытащили на берег, сделали искусственное дыхание. Затем к спасению подключились медики. Все усилия оказались безуспешными — австралиец скончался.

Журналисты заметили, что погибшим оказался известный футболист Стивен «Маттас» Маттабони, игрок клуба «Кингсли».

Его жена Ширин заявила, что супруг был истинным джентльменом, прекрасным мужем, щедрым и любящим отцом двух детей, страстным рыбаком, умелым подводным охотником.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года была зафиксирована серия нападений акул на отдыхающих у берегов Австралии. Пострадали 4 человека, один из них, 12-летний Нико Антич, через неделю после инцидента скончался в больнице.