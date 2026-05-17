Гражданин Индии погиб из-за атаки ВСУ в Подмосковье

Один гражданин Индии погиб, трое пострадали в результате атаки ВСУ в Московской области. Об этом сообщило посольство Индии в России в Х.

"Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня", - указало диппредставительство.

Сотрудники посольства посетили место происшествия и встретились с пострадавшими рабочими в больнице.

"Посольство выражает соболезнования в связи с гибелью людей и работает с руководством компании и местными властями над оказанием необходимой помощи работникам", - отметили дипломаты.

Силы ПВО Минобороны минувшей ночью отразили массированную атаку БПЛА противника на столичный регион. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье 3 человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным, с начала суток силами ПВО был уничтожен 81 пытавшийся прорваться к Москве беспилотник. Таким образом, атака БПЛА противника на Москву, предпринятая с начала суток, стала самой крупной за более чем год.

Всего же, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Нынешняя атака стала самой массовой в этом году, следует из подсчетов ТАСС. Согласно данным Минобороны РФ, в предыдущий раз более 300 БПЛА были сбиты в ночь на 7 мая - дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. До этого массированная атака 389 беспилотниками была проведена ВСУ 25 марта. Также 10 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 337 украинских беспилотников.