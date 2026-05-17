Бастрыкин вмешался в дело после нападения бультерьера на девочку в Татарстане

Председатель Следственный комитет России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о нападении собаки бойцовой породы на 12-летнюю девочку в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в Нижнекамске. По данным следствия, во время прогулки собака напала на ребёнка. Девочка получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу.

После публикации видеозаписи с места происшествия в социальных сетях ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Очевидцы утверждают, что на ребёнка напал бультерьер, а инцидент произошёл в присутствии владельца животного.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи установили владельца собаки и человека, который выгуливал животное в момент нападения. С ними проводятся следственные действия.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Следователи проверяют, соблюдались ли правила содержания и выгула потенциально опасных пород собак, включая использование поводка и намордника, а также наличие у владельца необходимых документов на животное.